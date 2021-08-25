ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 20:01
С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021 Незаменимая вещь осенью - кардиган (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ждете осень? Мысленно составляете многослойные образы? И хотите уже скорее бежать на осенне-зимний шопинг? Не забудьте про кардиган: эта часть гардероба в новом сезоне нужна, как никогда прежде.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она предложила варианты сочетания кардигана с другой одеждой.

Как носить кардиган осенью: примеры луков на каждый день

  • Вариант 1. Сочетайте кардиган со спортивными трикотажными брюками, трикотажное платье в таком союзе тоже смотрится просто отлично. Короткий трикотажный же топ с длинной юбкой - еще один вариант лука.

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

  • Вариант 2. Длинный тонкий кардиган можно сочетать с широкими классическими брюками, а вот с денимом в обтяжку в этом сезоне они не дружат. Так что скинни под кардиган - не вариант.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-УайтлиС трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

  • Вариант 3. не только кардиган, но также и длинный жилет будут в трендах осенью 2021. Из обуви к такому наряду отлично подойдут лоферы.

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

  • Вариант 4. Кардиган и широкие брюки - вариант на каждый день, который не вызовет сомнений в актуальности вашего образа ни у кого. Также сочетайте брюки с широким топом или футболкой-оверсайз, во втором случае стоит заправить ее в брюки.

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Как носить кардиган осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала платье, которое никогда не выходит из моды, любимый всеми принт.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын!
Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын!