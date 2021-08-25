С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021
Ждете осень? Мысленно составляете многослойные образы? И хотите уже скорее бежать на осенне-зимний шопинг? Не забудьте про кардиган: эта часть гардероба в новом сезоне нужна, как никогда прежде.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она предложила варианты сочетания кардигана с другой одеждой.
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Вариант 1. Сочетайте кардиган со спортивными трикотажными брюками, трикотажное платье в таком союзе тоже смотрится просто отлично. Короткий трикотажный же топ с длинной юбкой - еще один вариант лука.
- Вариант 2. Длинный тонкий кардиган можно сочетать с широкими классическими брюками, а вот с денимом в обтяжку в этом сезоне они не дружат. Так что скинни под кардиган - не вариант.
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- Вариант 3. не только кардиган, но также и длинный жилет будут в трендах осенью 2021. Из обуви к такому наряду отлично подойдут лоферы.
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- Вариант 4. Кардиган и широкие брюки - вариант на каждый день, который не вызовет сомнений в актуальности вашего образа ни у кого. Также сочетайте брюки с широким топом или футболкой-оверсайз, во втором случае стоит заправить ее в брюки.
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Как носить кардиган осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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