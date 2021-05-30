В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

"Важно, чтобы изделие "работало" и после выпускного, а не гордо пылилось в шкафу. Не забывайте также о правилах дресс-кода — на вручении диплома он точно есть", - советует Тан.

Как стать королевой выпускного вечера:

Изделия, которые не имеют ничего общего с праздником юности и молодости, заменяем на изделия из полупрозрачной ткани или с прозрачными/полупрозрачными вставками.



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Комбинезон или комплект жакет + брюки — хитяра для выпускного вечера. Главное ー выбирать минималистичный крой и не перегружать образ.





Платья в длине мини лучше выбирать с акцентными рукавами или плечами. А какая именно длина мини ваша — смотрите предыдущий пост.





Оставьте немного тайны! Не нужно оголять все сразу. Выбирайте платья с глубоким вырезом на спине ⁣⁣или с открытыми плечами.





Стразы вырви глаз, вышивку бисером, бахрому и перья лучше оставить для соревнований по латинским танцам. На выпускном гораздо выгоднее будут смотреться лаконичные платья (не обязательно простого кроя)⁣⁣.





Грань между платьем-комбинацией ⁣⁣и ночнушкой очень тонкая. Чтобы точно не ошибиться — выбирайте изделие длиной миди. Советую дополнить образ интересным пиджаком и аксессуарами.





Если душа требует принт — обратите внимание на анималистичные. Они немного тяжелее в стилизации, но вы точно будете обречены на внимание.



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Конечно, макияж должен быть легкий, а волосы ー не залиты блестящим лаком.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)