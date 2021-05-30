RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного

Автор: Марина Настевич

Яка дівчина не мріє стати королевою випускного балу і затьмарити всіх своїм вбранням і красою! Відомий дизайнер Андре Тан поділився порадами, що надіти на урочистий вечір в цьому році. Також він показав, що вже вийшло з моди.

На своїй сторінці в Instagram модельєр зазначив, що головним трендом 2021 року є універсальність.

"Важливо, щоб виріб "працював" і після випускного, а не гордо припадав пилом в шафі. Не забувайте також про правила дрес-коду - на врученні диплома він точно є", - радить Тан.

Як стати королевою випускного вечора:

Вироби, які не мають нічого спільного зі святом юності і молодості, замінюємо на вироби з напівпрозорої тканини або з прозорими/напівпрозорими вставками.


⁣⁣⠀
Комбінезон або комплект жакет + штани - хітяра для випускного вечора. Головне - вибирати мінімалістичний крій і не перевантажувати образ.



Плаття в довжині міні краще вибирати з акцентними рукавами або плечима. А яка саме довжина міні ваша - дивіться попередній пост.



Залиште трохи таємниці! Не потрібно оголювати все відразу. Вибирайте сукні з глибоким вирізом на спині або з відкритими плечима.



Стрази вирви очі, вишивку бісером, бахрому і пір'я краще залишити для змагань з латинських танців. На випускному набагато вигідніше виглядатимуть лаконічні сукні (не обов'язково простого крою)⁣ ⁣.



Грань між сукнею-комбінацією ⁣ ⁣і ночнушкою дуже тонка. Щоб точно не помилитися — вибирайте виріб довжиною міді. Раджу доповнити образ цікавим піджаком і аксесуарами.



Якщо душа вимагає принт - зверніть увагу на анімалістичні. Вони трохи важче в стилізації, але ви точно будете приречені на увагу.



Звичайно, макіяж повинен бути легкий, а волосся не залите блискучим лаком.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Раніше Андре Тан показав, яка довжина одягу ідеально підійде різним типам фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андре Тандизайнермода