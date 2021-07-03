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Трендовый аксессуар лета 2021: топ-5 способов стильно носить платок

Автор: Марина Настевич

Аксессуары играют одну из ключевых ролей в вашем гардеробе. А область их применения - и вовсе безгранична! В 2021 году в тренде обычный шелковый платок, который можно обыграть очень интересно.

О том, как можно стильно носить платок летом 2021, рассказала стилист Ольга Чистова в Instagram.

Платок способен преобразить любой, даже самый скучный наряд, и стать ярким аккордом в вашем луке.

Как можно обыграть платок в образе:

1. Носить на шее. Классика жанра, в пояснениях не нуждается.



2. Интересно завязать на голове или вплести в волосы.



3. Повязать вместо ремня в джинсы или брюки. Кроме прочего, это еще и поможет сделать акцент на талии и выступить ярким элементом в комплекте.

4. Использовать в качестве пояса на платье или тренче.



5. Повязать как элемент декора на сумку.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можно собрать огромное количество образов, меняя только аксессуары, главное - уметь грамотно ими пользоваться.

Ранее стилист рассказала, какие вещи уже не в моде - пора избавить от них ваш гардероб.

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модастилист