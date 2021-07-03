Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

Аксесуари грають одну з ключових ролей у вашому гардеробі. А область їх застосування - і зовсім безмежна! У 2021 році в тренді звичайна шовкова хустка, яку можна обіграти дуже цікаво.
Про те, як можна стильно носити хустку влітку 2021, розповіла стиліст Ольга Чистова в Instagram.
Хустка здатна перетворити будь-який, навіть самий нудний наряд, і стати яскравим акордом у вашому луці.
1. Носити на шиї. Класика жанру, пояснень не потребує.
2. Цікаво зав'язати на голові або вплести в волосся.
3. Пов'язати замість ременя в джинси або штани. Крім іншого, це ще й допоможе зробити акцент на талії і виступити яскравим елементом в комплекті.
4. Використовувати в якості пояса на плаття або тренчі.
5. Пов'язати як елемент декору на сумку.
Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)
Можна зібрати величезну кількість образів, змінюючи тільки аксесуари, головне - вміти грамотно ними користуватися.
Раніше стиліст розповіла, які речі вже не в моді - пора позбавити від них ваш гардероб.