С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью
Юбки-плиссе и юбки из шифона были топом в летнем сезоне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Юбка-плиссе так удачно списывается буквально в любой лук - и делает образ своей обладательницы легким, воздушным и женственным, что расставаться с ней из-за холодов совсем не хочется.
К счастью, делать этого и не нужно! Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала топ удачных осенних формул на каждый день, главная героиня которых - юбка-плиссе.
Как носить юбку-плиссе осенью 2021
- С жилетом и кедами. Жилет можно сочетать с рубашкой и футболкой, а кеды можно заменить другой обувью.
- С объемной рубашкой и лоферами. Челси и кеды тоже никто не отменял, смотрите по погоде и настроению.
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- Черный монохром. Для любительниц строгого лука.
- С объемным трикотажем. Из обуви - челси и броги.
- С прямым жакетом, футболкой или свитшотом.
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- С пиджаком и пальто, талию можно выгодно подчеркнуть узким поясом.
- Бежевые оттенки в этом сезоне - самые популярные, они подходят практически к любой внешности.
С чем сочетать юбку-плиссе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как нельзя носить куртку с пуховиком, уже не модно.