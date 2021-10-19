ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 11:07
С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью Юбки-плиссе и юбки из шифона были топом в летнем сезоне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Юбка-плиссе так удачно списывается буквально в любой лук - и делает образ своей обладательницы легким, воздушным и женственным, что расставаться с ней из-за холодов совсем не хочется.

К счастью, делать этого и не нужно! Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала топ удачных осенних формул на каждый день, главная героиня которых - юбка-плиссе.

Как носить юбку-плиссе осенью 2021

  • С жилетом и кедами. Жилет можно сочетать с рубашкой и футболкой, а кеды можно заменить другой обувью.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

  • С объемной рубашкой и лоферами. Челси и кеды тоже никто не отменял, смотрите по погоде и настроению.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой

  • Черный монохром. Для любительниц строгого лука.С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью
  • С объемным трикотажем. Из обуви - челси и броги.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

  • С прямым жакетом, футболкой или свитшотом.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осеньюЗаниженная талия и платья-футляры: Андре Тан рассказал, что будет модно в 2022

  • С пиджаком и пальто, талию можно выгодно подчеркнуть узким поясом.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

  • Бежевые оттенки в этом сезоне - самые популярные, они подходят практически к любой внешности.

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

С чем сочетать юбку-плиссе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, как нельзя носить куртку с пуховиком, уже не модно.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры
Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры