Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Осень в разгаре, но многие все еще не определились, какая верхняя одежда им нужна на самую холодную часть года: с ноября по февраль.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что в осеннее-зимнем сезоне 2021-2022 стоит придерживаться ярких и стильных деталей, они станут маркерами актуальности. А также она показала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон.
Итак, говоря о трендах, можно выделить следующие детали и вещи:
При выборе верхней одежды для современного гардероба не на один сезон, предпочтение лучше отдать не устаревающему классическому крою. А разнообразить образ можно с помощью аксессуаров.⠀
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Какую верхнюю одежду выбрать на позднюю осень и зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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