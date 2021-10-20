UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Автор: Татьяна Турчаникова

Осень в разгаре, но многие все еще не определились, какая верхняя одежда им нужна на самую холодную часть года: с ноября по февраль.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что в осеннее-зимнем сезоне 2021-2022 стоит придерживаться ярких и стильных деталей, они станут маркерами актуальности. А также она показала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон.

Пальто и пуховики - всегда актуально (фото: instagram.com/hoskelsa)

Итак, говоря о трендах, можно выделить следующие детали и вещи:

  • Комбинирование фактур в одном изделии,
  • Фигурная стежка,
  • Акцентные рукава,
  • Яркие цветные шубы,
  • Вельвет,
  • Клетка,
  • Оверсайз-пуховики,
  • Пуховики в спортивном стиле,
  • Пальто макси.

При выборе верхней одежды для современного гардероба не на один сезон, предпочтение лучше отдать не устаревающему классическому крою. А разнообразить образ можно с помощью аксессуаров.⠀

Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой

Тренды 2021-2022: что покупать, что уже вышло из моды

  • Шуба

  • Пальто

  • Пуховик

С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

  • Куртка

  • Кейп

  • Дубленка

  • Тренч

  • Парка

Какую верхнюю одежду выбрать на позднюю осень и зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше Андре Тан рассказал, что будет модно в 2022 году, заниженная талия и платья-футляры.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды