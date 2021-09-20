Трикотажный топ и широкие брюки: Барбара Палвин показала соблазнительный образ на осень

Барбара Палвин в последнее время стала новой иконой стиля, которая удачно создает образы. Девушка старается сделать их комфортными и в то же время соблазнительными. Учимся у экс-"ангела" Victoria's Secret!

В этот раз модель надела костюм салатного оттенка: топ из трикотажа на тонких бретельках и рядом пуговиц посередине, а также брюки с карманами на бедрах и резинкой на талии. Расслабленный и соблазнительный костюм подчеркнул, в какой отличной форме девушка и зрительно освежил лицо.

Образ популярной в сети модели дополнили коричневая сумка и золотая цепочка с подвеской. Волосы Барбара собрала на затылке и закрепила заколкой, а макияж сделала нейтральный, чтобы максимально подчеркнуть свою природную красоту. Лук получился невероятно стильным и уютным. То что надо для осени!

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)