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Трикотажний топ і широкі штани: Барбара Палвін показала спокусливий образ на осінь

Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала новий образ, який допоможе урізноманітнити осінні луки. Свіжий і в той же час затишний, від ідеальний для холодної пори року. Беремо на замітку!

Знімок угорська супермодель запостила в особистому блозі мережі Instagram.

Барбара Палвін останнім часом стала новою іконою стилю, яка вдало створює образи. Дівчина намагається зробити їх комфортними і в той же час спокусливими. Вчимося у екс-"ангела" Victoria's Secret!

Цього разу модель одягла костюм салатного відтінку: топ з трикотажу на тонких бретельках і рядом гудзиків посередині, а також штани з кишенями на стегнах і резинкою на талії. Розслаблений і спокусливий костюм підкреслив, в якій відмінній формі дівчина і візуально освіжив обличчя.

Образ популярної в мережі моделі доповнили коричнева сумка і золотий ланцюжок з підвіскою. Волосся Барбара зібрала на потилиці і закріпила шпилькою, а макіяж зробила нейтральний, щоб максимально підкреслити свою природну красу. Лук вийшов неймовірно стильним і затишним. Те що треба для осені!

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Раніше Палвін знялася в образі принцеси-воїна, примірявши спокусливі вбрання.

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