Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

Начало августа - самое время подумать о трендах предстоящей осени. Одно из самых приятных обещаний этой осени - трикотажный total look.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она подчеркнула, что самые внимательные уже летом заметили повышенный интерес дизайнеров к уютным и удобным комплектам одежды.
Осенью трикотажный look будет согревать нашу душу и тело. Он всегда готов прийти на выручку, когда у нас есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы: на прогулку, на работу, в кино, в магазин, на свидание. Трикотаж в этом смысле - полный экстраверт! Элегантно впишется в любую ситуацию.
Трикожат пригодится и дома, и на вечеринку (фото: instagram.com/josefinehj)
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Запасаемся трикотажем! (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не тратя всю зарплату на вещи и сумки.