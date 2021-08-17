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Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Начало августа - самое время подумать о трендах предстоящей осени. Одно из самых приятных обещаний этой осени - трикотажный total look.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она подчеркнула, что самые внимательные уже летом заметили повышенный интерес дизайнеров к уютным и удобным комплектам одежды.

Осенью трикотажный look будет согревать нашу душу и тело. Он всегда готов прийти на выручку, когда у нас есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы: на прогулку, на работу, в кино, в магазин, на свидание. Трикотаж в этом смысле - полный экстраверт! Элегантно впишется в любую ситуацию.

Трикожат пригодится и дома, и на вечеринку (фото: instagram.com/josefinehj)

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Запасаемся трикотажем! (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не тратя всю зарплату на вещи и сумки.

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Роузи Хантингтон-Уайтли