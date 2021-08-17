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Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Початок серпня - саме час подумати про тренди майбутньої осені. Одна з найприємніших обіцянок цієї осені - трикотажний total look.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підкреслила, що найуважніші вже влітку помітили підвищений інтерес дизайнерів до затишних і зручних комплектів одягу.

Восени трикотажний look буде зігрівати нашу душу і тіло. Він завжди готовий прийти на виручку, коли у нас є рівно 30 секунд, щоб зібратися і вийти з дому. Куди? Та без різниці: на прогулянку, на роботу, в кіно, в магазин, на побачення. Трикотаж в цьому сенсі - повний екстраверт! Елегантно впишеться в будь-яку ситуацію.

Трикожат стане в нагоді і вдома, і на вечірці (фото: instagram.com/josefinehj)

Пікс, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021

Трикотажні луки на осінь 2021

  • Прінтованний трикотаж

  • Костюми з трикотажу

  • Трикотажні кардигани

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  • Трикотажні сукні

  • Тонкий трикотаж

  • Жилет з трикотажу

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  • Розрізи на трикотажі

Запасіться трикотажем! (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як виглядати дорого, не витрачаючи всю зарплату на речі і сумки.

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