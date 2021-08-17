Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

Восени трикотажний look буде зігрівати нашу душу і тіло. Він завжди готовий прийти на виручку, коли у нас є рівно 30 секунд, щоб зібратися і вийти з дому. Куди? Та без різниці: на прогулянку, на роботу, в кіно, в магазин, на побачення. Трикотаж в цьому сенсі - повний екстраверт! Елегантно впишеться в будь-яку ситуацію.