Трикожаная или плиссе: стилист показала, как носить юбку этой осенью

Какой женский гардероб без юбки? Ее можно носить хоть летом, хоть осенью! В новом сезоне в тренде будут юбки в бельевом стиле, также плиссе, кожаная, твидовая, из струящейся ткани, а еще трикотажная.
Осталось только адаптировать юбку под эффектные осенние луки, тогда испортившаяся погода не будет помехой.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Она показала, примеры луков с актуальными юбками на каждый день.
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С плиссе, твидовой и трикотажной юбкой отлично смотрятся водолазки и кофточки.
Юбка на осень 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)
Раньше стилист научила, как одеться в духе Instagram-знаменитостей, простые схемы.