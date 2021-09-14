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Трикожаная или плиссе: стилист показала, как носить юбку этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Какой женский гардероб без юбки? Ее можно носить хоть летом, хоть осенью! В новом сезоне в тренде будут юбки в бельевом стиле, также плиссе, кожаная, твидовая, из струящейся ткани, а еще трикотажная.

Осталось только адаптировать юбку под эффектные осенние луки, тогда испортившаяся погода не будет помехой.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Она показала, примеры луков с актуальными юбками на каждый день.


Юбка и свитер - отличное сочетание (фото: instagram.com/leoniehanne)

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

Какая юбка в тренде в 2021: варианты луков

  • С плиссе, твидовой и трикотажной юбкой отлично смотрятся водолазки и кофточки.

  • Также твидовая и кожаная юбка особенно актуально смотрятся в мини.

  • Юбка в бельевом стиле - нежно и необычно, особенно - в сочетании с грубыми пиджаками и оверсайз-свитерами.

Юбка на осень 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)

Раньше стилист научила, как одеться в духе Instagram-знаменитостей, простые схемы.

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Роузи Хантингтон-Уайтли