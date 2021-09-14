RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Який жіночий гардероб без спідниці? Її можна носити хоч влітку, хоч восени! У новому сезоні в тренді будуть спідниці в білизняному стилі, також плісе, шкіряна, твідова і трикотажна.

Залишилося тільки адаптувати спідницю під ефектні осінні луки, тоді зіпсована погода не буде перешкодою.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, приклади луків з актуальними спідницями на кожен день.


Спідниця і светр - відмінне поєднання (фото: instagram.com/leoniehanne)

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Яка спідниця в тренді в 2021: варіанти луків

  • З плісе, твідовою і трикотажною спідницею відмінно виглядають водолазки і кофтинки.

  • Також твідова і шкіряна спідниця особливо актуально виглядають в міні.

  • Спідниця в білизняному стилі - ніжно і незвично, особливо - в поєднанні з грубими піджаками і оверсайз-светрами.

Спідниця на осінь 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)

Раніше стиліст навчила, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей, прості схеми.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі