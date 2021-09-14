Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

Який жіночий гардероб без спідниці? Її можна носити хоч влітку, хоч восени! У новому сезоні в тренді будуть спідниці в білизняному стилі, також плісе, шкіряна, твідова і трикотажна.
Залишилося тільки адаптувати спідницю під ефектні осінні луки, тоді зіпсована погода не буде перешкодою.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, приклади луків з актуальними спідницями на кожен день.
Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021
З плісе, твідовою і трикотажною спідницею відмінно виглядають водолазки і кофтинки.
Спідниця на осінь 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)
Раніше стиліст навчила, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей, прості схеми.