Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021
Трендові дизайни нігтів на цю осінь - яскраві і незабутні! Ну хто, скажіть, пройде повз нігтів з цятками, як на шкурі корови? А кольорові плями замість стильного, але трохи обридлого френча? Обережно: навіть якщо самі ви не робите нігті, ці ідеї можуть вас надихнути записатися до майстра вже сьогодні ввечері.
Стиліст Катерина Полякова у своєму Instagram зібрала масу свіжих ідей, які сподобаються як тим, хто любить мінімалізм, так і тим, хто обожнює бути в центрі уваги.
Буде що показати в Instagram! (фото: instagram.com/kyliejenner)
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Які нігті в тренді восени 2021
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Коров'ячий принт на нігтях переплюнув цієї осені і жирафу, і зебру, і навіть леопарда.
- Мінімальстичное зворушливе сердечко, логотип улюбленого бренду або просто-напросто ніжна крапелька контрастного кольору на нігтьовій пластині - і ви вже в тренді.
- Любителі класики завжди були, є і будуть - для тих, кому "корова" не підходить до одягу і до машини - мілк! На всі випадки життя.
- Квіти, особливо осінні, розцітають в осінніх же відтінках - і відразу стає трохи тепліше, принаймні, на душі так точно!
- Френч стилісти пропонують робити кольоровим - так популярному манікюру віддають данину, але трохи його "веселять".
- Для тих, хто вже накрасувався з акуратними рожево-білими нігтями і готовий рухатися далі - ласкаво просимо в світ кольорових плям і розводів! Нудно не буде.
- Зелений колір - один з найпопулярніших кольорів сезону, не обійшов стороною нігтьової сервіс. Експерименти вітаються!
Який дизайн нігтів в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/stylist.kate)
Раніше стиліст показала, як ще, крім пальто, носити твід восени, навіть спідниці та сорочки.