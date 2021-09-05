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Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

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Неділя 05 вересня 2021 17:48
Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021 Кольорові плями і розлучення - просто хіт! (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Тетяна Турчанікова

Трендові дизайни нігтів на цю осінь - яскраві і незабутні! Ну хто, скажіть, пройде повз нігтів з цятками, як на шкурі корови? А кольорові плями замість стильного, але трохи обридлого френча? Обережно: навіть якщо самі ви не робите нігті, ці ідеї можуть вас надихнути записатися до майстра вже сьогодні ввечері.

Стиліст Катерина Полякова у своєму Instagram зібрала масу свіжих ідей, які сподобаються як тим, хто любить мінімалізм, так і тим, хто обожнює бути в центрі уваги.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021Буде що показати в Instagram! (фото: instagram.com/kyliejenner)

Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

Які нігті в тренді восени 2021

  • Коров'ячий принт на нігтях переплюнув цієї осені і жирафу, і зебру, і навіть леопарда.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Мінімальстичное зворушливе сердечко, логотип улюбленого бренду або просто-напросто ніжна крапелька контрастного кольору на нігтьовій пластині - і ви вже в тренді.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Любителі класики завжди були, є і будуть - для тих, кому "корова" не підходить до одягу і до машини - мілк! На всі випадки життя.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Квіти, особливо осінні, розцітають в осінніх же відтінках - і відразу стає трохи тепліше, принаймні, на душі так точно!

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Френч стилісти пропонують робити кольоровим - так популярному манікюру віддають данину, але трохи його "веселять".

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Для тих, хто вже накрасувався з акуратними рожево-білими нігтями і готовий рухатися далі - ласкаво просимо в світ кольорових плям і розводів! Нудно не буде.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

  • Зелений колір - один з найпопулярніших кольорів сезону, не обійшов стороною нігтьової сервіс. Експерименти вітаються!

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

Який дизайн нігтів в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/stylist.kate)

Раніше стиліст показала, як ще, крім пальто, носити твід восени, навіть спідниці та сорочки.

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