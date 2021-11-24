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Цветы, клетки, ромбы: стилист показала самые трендовые принты на одежде на зиму

Автор: Татьяна Турчаникова

Каждый сезон один или несколько принтов выбиваются в лидеры. Это тот самый изюм и перчик для повышения градуса стиля вашего образа. Все потому, что даже самые базовые вещи, окрашенные в главные принты сезона, начинают звучать по-новому.

Стилист Зоя Панина в своем Instagram назвала самые модные принты на холодный сезон.


Ромбы на одежде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Умение грамотно внедрять принты - это отдельное искусство. И всегда существует тонкая грань между стильно и "масло масляное". Самый беспроигрышный вариант - один принт в одни руки. Ошибиться практически невозможно!

Топ-7 главных принтов сезона

  • Черно-белая полоска

  • Клетка

  • Ромбы

  • Цветочные принты

  • Зебра

  • Колорблокинг

  • Гусиная лапка

Какие принты и рисунки на одежде в тренде зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в новом холодном сезоне.

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