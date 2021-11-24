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Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен сезон один або кілька принтів вибиваються в лідери. Це ті самі родзинки і перчик для підвищення градуса стилю вашого образу. Все тому, що навіть найбазовіші речі, пофарбовані в головні принти сезону, починають звучати по-новому.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала наймодніші принти на холодний сезон.


Ромби на одязі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Уміння грамотно впроваджувати принти - це окреме мистецтво. І завжди існує тонка грань між стильно і "масло масляне". Бзпрограшний варіант - один принт в одні руки. Помилитися практично неможливо!

Топ-7 головних принтів сезону

  • Чорно-біла смужка

  • Клітина

  • Ромб

  • Квіткові принти

  • Зебра

  • Колорблокінг

  • Гусяча лапка

Які принти і малюнки на одязі в тренді взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг вже не в тренді в новому холодному сезоні.

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