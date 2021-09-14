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На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

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Вівторок 14 вересня 2021 20:05
На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀ Стильна школярка (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Школа та університет - те саме місце, де можна продемонструвати не тільки свої знання з предметів, а ще й стильні, яскраві та актуальні луки.

Стилістка Яна Лунькова у своєму Instagram показала топ образів для школярок і студенток 2021.

Найголовніше - використовувати актуальні речі, тоді навіть найпростіший образ (штани + сорочка / водолазка / джемпер) буде виглядати дуже стильно. Звичайно, пам'ятаємо про аксесуари для завершеності образу.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀Підійде і школяркам, і студенткам (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Топ стильних луків в школу і Універ

Образ з кардиганом і сукнею / спідницею - на кожен день.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Брючний костюм з топом - стильно і комфортно.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Лук з пуловером - з джинсами, з брюками.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Брючний костюм і футболка - актуально і яскраво.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Гольфи, жилетки, не забудьте про потрібну зачіску, наприклад, коси або пучок.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Штани актуального крою з кардиганом і сорочкою - для вау-ефекту.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Лук зі спідницею і жилетом - і з чобітьми, і з туфлями.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Джинси теж можна обіграти з різним верхом і різною взуттям.

На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Як стильно одягнутися в школу в 2021 (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раніше стиліст розповіла, яке пальто вибрати на осінь 2021.

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