На навчання як на свято: стиліст показала топ яскравих образів для школярок і студенток⠀

Школа та університет - те саме місце, де можна продемонструвати не тільки свої знання з предметів, а ще й стильні, яскраві та актуальні луки.

Стилістка Яна Лунькова у своєму Instagram показала топ образів для школярок і студенток 2021.

Найголовніше - використовувати актуальні речі, тоді навіть найпростіший образ (штани + сорочка / водолазка / джемпер) буде виглядати дуже стильно. Звичайно, пам'ятаємо про аксесуари для завершеності образу.

Підійде і школяркам, і студенткам (фото: instagram.com/kristinapimenova)

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Топ стильних луків в школу і Універ

Образ з кардиганом і сукнею / спідницею - на кожен день.

Брючний костюм з топом - стильно і комфортно.

Лук з пуловером - з джинсами, з брюками.

Брючний костюм і футболка - актуально і яскраво.

Гольфи, жилетки, не забудьте про потрібну зачіску, наприклад, коси або пучок.

Штани актуального крою з кардиганом і сорочкою - для вау-ефекту.

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Лук зі спідницею і жилетом - і з чобітьми, і з туфлями.

Джинси теж можна обіграти з різним верхом і різною взуттям.

Як стильно одягнутися в школу в 2021 (фото: instagram.com/lunkova_yana)