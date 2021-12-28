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Удлинят ноги и подойдут ко всему: стилист показала самые модные юбки на зиму 2022 (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Юбки, как носить их зимой, чтобы было не только тепло, а еще и стильно? Оказывается, есть несколько беспроигрышных фишек и примеров, какие модели взять, а какие лучше не выбирать.

Ими поделилась в своем Instagram стилист Ольга Стильно-доступно. Она показала, какая модель удлинит ноги, а какая – испортит весь образ.

  • Юбки с высокой посадкой сделают ноги визуально длиннее.

  • Также отлично вытягивает весь силуэт комбинация высокие сапоги + юбка.

  • Мини со складками и драпировкой. Еще один способ казаться стройнее и выше. Юбка-тюльпан – уже не в тренде, теннисные или в складку – берем!

  • Юбка-карандаш отлично стройнит и подходит практически ко всему, так что может стать отличной базой. Но будьте внимательны и смотрите, чтобы посадка была высокой.

  • Трикотажные юбки – на пике всенародной любви.

Какую юбку выбрать на зиму 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала, какие сумки будут самыми модными в 2022.

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