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Подовжать ноги і підійдуть до всього: стиліст показала наймодніші спідниці на зиму 2022 (фото)

Автор: Тетяна Турчанікова

Спідниці, як носити їх взимку, щоб було не тільки тепло, а ще й стильно? Виявляється, є кілька безпрограшних фішок і прикладів, які моделі взяти, а які краще не вибирати.

Ними поділилася у своєму Instagram стиліст Ольга Стильно-доступно. Вона показала, яка модель подовжить ноги, а яка – зіпсує весь образ.

  • Спідниці з високою посадкою зроблять ноги візуально довшими.

  • Також відмінно витягує весь силует комбінація високі чоботи + спідниця.

  • Міні зі складками і драпіруванням. Ще один спосіб здаватися стрункішою і вище. Спідниця-тюльпан вже не в тренді, тенісні або в складку беремо!

  • Спідниця-олівець відмінно робить свою господарку стрункішою і підходить практично до всього, тож може стати відмінною базою. Але будьте уважні і дивіться, щоб посадка була високою.

  • Трикотажні спідниці на піку всенародної любові.

Яку спідницю вибрати на зиму 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала, які сумки будуть наймоднішими в 2022.

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