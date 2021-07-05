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Удобно и оригинально: как одеваться в стиле бохо

Автор: Марина Настевич

Популярность бохо-стайла (от boheme – "цыганщина") может сравниться разве что с вечной актуальностью классики или стиля casual.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала об особенностях этого стиля и поделилась советами в Instagram, как создать модный и актуальный образ в стиле бохо.

История стиля бохо ведет свое начало с XVII века. Тогда в европейском регионе под названием Богемия обосновались свободолюбивые кочующие племена цыган, которых стали называть богемцами.

Утонченные французы сравнивали образ жизни цыган с жизнью артистов – так появилось понятие "богема".

Музыканты, поэты и актеры могли позволить себе больше, чем родовая аристократия. Их костюмы и прически были смелыми и шикарными, а аксессуары – вызывающими.

В XX веке стиль богемной тусовки стал популярен среди хиппи, которые исключили из гардероба бохо меха и кожу, но привнесли деним, натуральные ткани и до сих пор актуальную многослойность.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЯ

  • Лук в стиле бохо зачастую многослойный.
  • Ткани легкие и струящиеся.
  • Материалы натуральные: замша, кожа, шерсть, хлопок, трикотаж, лен. Возможен бархат.
  • Важные детали: кружево, бахрома, вязаный крючком декор.
  • Цвета преимущественно теплые, а принты многообразны — от цветочных до геометрических, фольклорных.


Одна из ключевых характеристик бохо — удобство. А летом этот стиль как никогда актуален, если вы хотите выделяться и чувствовать себя комфортно одновременно.

Оригинальный стиль бохо в одежде возник самостоятельно посредством смешивания таких стилей, как винтаж, гранж, кантри, готического и цыганского стиля, этно и хиппи.

Он создает впечатление небрежности, но четко учитывает каждую деталь ансамбля. Его суть в поиске себя и легком протесте против современных канонов красоты и модных настроений.

Как одеваться в стиле бохо:

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

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