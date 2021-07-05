Зручно і оригінально: як одягатися в стилі бохо

Історія стилю бохо веде свій початок з XVII століття. Тоді в Європейському регіоні під назвою Богемія влаштувалися волелюбні кочові племена циган, яких стали називати богемцями.

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Витончені французи порівнювали спосіб життя циган з життям артистів - так з'явилося поняття "богема".

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Музиканти, поети та актори могли дозволити собі більше, ніж родова аристократія. Їх костюми і зачіски були сміливими і шикарними, а аксесуари – зухвалими.

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У XX столітті стиль богемної тусовки став популярний серед хіпі, які виключили з гардеробу бохо хутра і шкіру, але привнесли денім, натуральні тканини і до сих пір актуальну багатошаровість.

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ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЮ

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Лук в стилі бохо часто багатошаровий.

Тканини легкі і хвилясті.

Матеріали натуральні: замша, шкіра, шерсть, бавовна, трикотаж, льон. Можливий оксамит.

Важливі деталі: мереживо, бахрома, в'язаний гачком декор.

Кольори переважно теплі, а принти різноманітні — від квіткових до геометричних, фольклорних.

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Одна з ключових характеристик бохо - зручність. А влітку цей стиль як ніколи актуальний, якщо ви хочете виділятися і відчувати себе комфортно одночасно.

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Оригінальний стиль бохо в одязі виник самостійно за допомогою змішування таких стилів, як вінтаж, гранж, кантрі, готичного і циганського стилю, етно і хіпі.

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Він створює враження недбалості, але чітко враховує кожну деталь ансамблю. Його суть в пошуку себе і легкому протесті проти сучасних канонів краси і модних настроїв.

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Як одягатися в стилі бохо:

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)