Ukrainian Fashion Week: когда и где состоится неделя prêt-à-porter

Этот сезон, как и предыдущие, также будет проведен в phygital-формате: профессиональное сообщество - представители медиа, байеры и инфлюенсеры будут приглашены посетить неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинных ограничений.

А для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW станет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.

Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 (фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official)

Видео всех показов и событий Ukrainian Fashion Week FW22-23 будут доступны на сайте мероприятия и на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, что Ukrainian Fashion Week была основана в 1997 году и стала первой неделей prêt-à-porter на территории Восточной Европы.

Это уникальное в Украине мероприятие проходит дважды в год и собирает более 50 участников, аккредитует более чем 200 украинских и международных медиа. Каждый раз UFW посещает более 8000 гостей.

Приоритетными направлениями развития недели моды были и остаются поддержка молодых дизайнеров, поддержка sustainable брендов и кроссекторальность.

Ukrainian Fashion Week пройдет в феврале (instagram.com/ukrainianfashionweek_official)