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Ukrainian Fashion Week: коли і де відбудеться тиждень prêt-à-porter

Автор: Lite

Довгоочікуваний Ukrainian Fashion Week FW22-23 відбудеться з 3 по 6 лютого 2022 року.

Про це стало відомо з повідомлення на офіційних онлайн-ресурсах Українського тижня моди.

Цей сезон, як і попередні, також буде проведено у phygital-форматі: професійна спільнота - представники медіа, баєри та інфлюенсери будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитися з колекціями дизайнерів offline, дотримуючись карантинних обмежень.

А для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією, UFW стане доступним завдяки відкритому online-доступу до показів.

Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 (фото: instagram.com/ukrainianfashionweek_official)

Відео всіх показів та подій Ukrainian Fashion Week FW22-23 будуть доступні на сайті заходу та на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter на теренах Східної Європи.

Це унікальний в Україні захід проходить двічі на рік, збирає понад 50 учасників, акредитовує більш ніж 200 українських та міжнародних медіа та який щоразу відвідує понад 8000 гостей.

Пріоритетними напрямками розвитку тижня моди були й залишаються підтримка молодих дизайнерів, підтримка sustainable-брендів та кроссекторальність.

Ukrainian Fashion Week пройде у лютому (instagram.com/ukrainianfashionweek_official)

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