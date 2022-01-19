Ультрамодное пальто и бюджетные сережки: Кейт Миддлтон показала первый стильный образ этого года

Звезда сети подобрала элегантный образ, который составили черный гольф и темно-синие брюки со стрелками от Jigsaw с ремнем на талии. Сверху герцогиня накинула пальто ультрамодного оттенка. Отметим, что она уже надевала в 2020-м году, комбинируя с другими вещами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Завершили наряд Кейт Миддлтон замшевые синие туфли с острым носком, а также серьги-подвески от Accessorize.

К слову, супруга принца Уильяма освежила прическу, сделав новое окрашивание. Волосы ей уложили в объемную прическу, подкрутив кончики. Макияж иконе стиля сделали с коричневыми тенями и розовым блеском для губ и золотистым хайлайтером.

Принц был одет в свой привычный наряд в стиле кэжуал: темно-синие брюки, рубашка с джемпером, пиджак и замшевые туфли.