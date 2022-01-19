Ультрамодне пальто і бюджетні сережки: Кейт Міддлтон показала перший стильний образ цього року

Зірка мережі підібрала елегантний образ, який склали чорний гольф і темно-сині штани зі стрілками від Jigsaw з ременем на талії. Зверху герцогиня накинула пальто ультрамодного відтінку. Відзначимо, що вона вже одягала в 2020-му році, комбінуючи з іншими речами.

Кейт Міддлтон і принц Уільям (фото: Getty Images)

Завершили вбрання Кейт Міддлтон замшеві сині туфлі з гострим носком, а також сережки-підвіски від Accessorize.

До слова, дружина принца Уільяма освіжила зачіску, зробивши нове фарбування. Волосся їй уклали в об'ємну зачіску, підкрутивши кінчики. Макіяж іконі стилю зробили з коричневими тінями, рожевим блиском для губ і золотистим хайлайтером.

Принц був одягнений у свій звичний лук в стилі кежуал: темно-сині штани, сорочка з джемпером, піджак і замшеві туфлі.