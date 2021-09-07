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Уже устарело: 9 вещей, которые не нужно покупать в 2021 году

Автор: Марина Настевич

В ловушку уходящей моды может угодить каждая. Чаще всего устаревшие хиты можно встретить на распродажах. Они легко соблазняют и уже через полчаса довольная жертва идет с ними домой. И только через несколько дней она понимает, что с такими "бывшими" ходит каждая вторая. А так хотелось быть особенной. Попалась.

Чтобы избежать подобных неприятностей, давайте разбираться, что уже неактуально. Об этом рассказала стилист Вика Барва на своей странице в Instagram.

Что не стоит покупать в 2021 году:

Футболки с подплечниками. Были хитом прошлого года, а сегодня их можно только донашивать. Вот вам пример короткого тренда, который неожиданно ярко появился, но быстро ушел.

Массивные обручи. Некоторые модели были настолько большие, что издалека напоминали кокошник. С ними в прошлое уходят и жемчужные заколки. Возможно, они к нам еще вернутся, как это произошло с заколками-крабиками.

Приталенные куртки-косухи уступили место объемным моделям и кожаным жакетам.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Велосипедки также утратили былую популярность. Пора им возвращаться в спортзал.

Логомания. Кричащие названия брендов больше не приветствуются.

Сумка-пельмень. Носили ее все и много, поэтому и приелась быстро. Можно оставить для образов в романтике, но для базового гардероба нет, соответственно и покупать не рекомендую.



Иллюстративное фото (shafa.ua)

Узкие очки. Согласитесь, не всем они подходили, но носили многие.

Облегающая откровенная одежда. Сегодня современная сексуальность проявляется в необычных разрезах, прозрачных тканях или струящихся платьях.

Уродливые кроссовки. Здесь без комментариев. И так все понятно.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Если какие-то из этих вещей есть в вашем гардеробе и горячо полюбились, не огорчайтесь. Попробуйте их интересно стилизовать и осовременить образ за счет других актуальных предметов.

Для тех, кто только собирался приобретать что-то из перечисленного, советую обратить внимание на более модные варианты.

Напомним, ранее стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021.

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