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Вже застаріло: 9 речей, які не потрібно купувати в 2021 році

Автор: Марина Настевич

У пастку моди, що минає, може потрапити кожна. Найчастіше застарілі хіти можна зустріти на розпродажах. Вони легко спокушають і вже через півгодини задоволена жертва йде з ними додому. І тільки через кілька днів вона розуміє, що з такими "колишніми" ходить кожна друга. А так хотілося бути особливою. Піймалася.

Щоб уникнути подібних неприємностей, давайте розбиратися, що вже неактуально. Про це розповіла стиліст Віка Барва на своїй сторінці в Instagram.

Що не варто купувати в 2021 році:

Футболки з підплечниками. Були хітом минулого року, а сьогодні їх можна тільки доношувати. Ось вам приклад короткого тренда, який несподівано яскраво з'явився, але швидко пішов.

Масивні обручі. Деякі моделі були настільки великі, що здалеку нагадували кокошник. З ними в минуле відходять і перлинні шпильки. Можливо, вони до нас ще повернуться, як це сталося з шпильками-крабиками.

Приталені куртки-косухи поступилися місцем об'ємним моделям і шкіряним жакетам.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Велосипедки також втратили колишню популярність. Пора їм повертатися в спортзал.

Логомания. Кричущі назви брендів більше не вітаються.

Сумка-пельмень. Носили її всі і багато, тому і приїлася швидко. Можна залишити для образів в романтиці, але для базового гардероба ні, відповідно і купувати не рекомендую.



Ілюстративне фото (shafa.ua)

Вузькі окуляри. Погодьтеся, не всім вони підходили, але носили багато.

Облягаючий відвертий одяг. Сьогодні сучасна сексуальність проявляється в незвичайних розрізах, прозорих тканинах або струмуючих сукнях.

Потворні кросівки. Тут без коментарів. І так все зрозуміло.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо якісь з цих речей є у вашому гардеробі і гаряче полюбилися, не засмучуйтеся. Спробуйте їх цікаво стилізувати і осучаснити образ за рахунок інших актуальних предметів.

Для тих, хто тільки збирався купувати щось з перерахованого, раджу звернути увагу на більш модні варіанти.

Нагадаємо, раніше стиліст показала, які спідниці вибрати на осінь 2021.

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