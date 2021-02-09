Утепляемся красиво: стилист назвала самые актуальные вещи зимы 2021

Украинская стилистка Анна Пономаренко никого не отговаривает утепляться в морозы: напротив, она рассказала, как сделать это стильно и со вкусом.
Советы по красивому утеплению она дала в своем аккаунте Instagram.
Анна показала на своем собственном примере, как одевать зимой 2021.
"Учитывая погодные условия, расскажу вам о своих лайфхаках сохранения тепла и стиля в морозные дни. Я терпеть не могу, когда мне холодно, поэтому надеваю на себя максимум слоев и утепляюсь, где могу.
1. Зимой я всегда хожу в ботинках на толстой подошве с утепленными стельками. Стельки точно можно купить где угодно. Самые лучшие были из шерсти, со специальной подошвой, удерживающей тепло, ортопедические;
Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)
4. Шарф и шапка. Я наматываю первый до середины лица, чтобы спрятать плечи и подбородок. А шапки выбираю из шерсти, не обтягивающие голову, чтобы лучше сохраняли тепло.
Многослойность. Может выглядеть так: термо лонгслив, рубашка, худи/свитер. Или: футболка, рубашка, жакет", - посоветовала Анна.
Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021: моносерьга и вязаный чокер.