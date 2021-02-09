Утепляемся красиво: стилист назвала самые актуальные вещи зимы 2021

Анна показала на своем собственном примере, как одевать зимой 2021.

"Учитывая погодные условия, расскажу вам о своих лайфхаках сохранения тепла и стиля в морозные дни. Я терпеть не могу, когда мне холодно, поэтому надеваю на себя максимум слоев и утепляюсь, где могу.

1. Зимой я всегда хожу в ботинках на толстой подошве с утепленными стельками. Стельки точно можно купить где угодно. Самые лучшие были из шерсти, со специальной подошвой, удерживающей тепло, ортопедические;

2. Термобелье. До этого года я все никак не смогла его купить, но бег зимой поспособствовал. Термолосины тоньше теплых колготок, идеальны под любые брюки и джинсы. В помещении в них тоже нормально, плюс - не видно швов в районе талии. Свой комплект я заказала в магазине белья. Лонгслив подойдет под тонкие свитера или цветные рубашки;

3. Очень теплые варежки или перчатки, которые защитят от ветра (и обморожения). У меня есть запас с прошлых лет. Еще когда я работала в новостях - и рука примерзала к микрофону, я носила пару тонких шерстяных перчаток и сверху огромные варежки на меху. Но это, конечно, не про стиль.

Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

4. Шарф и шапка. Я наматываю первый до середины лица, чтобы спрятать плечи и подбородок. А шапки выбираю из шерсти, не обтягивающие голову, чтобы лучше сохраняли тепло.

Многослойность. Может выглядеть так: термо лонгслив, рубашка, худи/свитер. Или: футболка, рубашка, жакет", - посоветовала Анна.