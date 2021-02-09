Тепло та красиво: стиліст назвала найбільш актуальні речі зими 2021

Ганна показала на своєму власному прикладі, як одягати взимку 2021.

"Враховуючи погодні умови, розповім вам про свої лайфхаки збереження тепла і стилю в морозні дні. Я терпіти не можу, коли мені холодно, тому одягаю на себе максимум шарів і утепляюсь, де можу.

1. Взимку я завжди ходжу в черевиках на товстій підошві з утепленими устілками. Устілки точно можна купити де завгодно. Найкращі були з вовни, зі спеціальною підошвою, що утримує тепло, ортопедичні;

2. Термобілизна. До цього року я все ніяк не могла її купити, але біг взимку посприяв. Термолосіни тоншкіші за теплі колготки, ідеальні під будь-які штани та джинси. У приміщенні в них теж нормально, плюс - не видно швів в районі талії. Свій комплект я замовила в магазині білизни. Лонгслив підійде під тонкі светри або кольорові сорочки;

3. Дуже теплі рукавиці або рукавички, які захистять від вітру (і обмороження). У мене є запас з минулих років. Ще коли я працювала в новинах - і рука примерзала до мікрофона, я носила пару тонких вовняних рукавичок і зверху величезні рукавиці на хутрі. Але це, звичайно, не про стиль.

Ганна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

4. Шарф і шапку. Я намотую перший до середини чола, щоб заховати плечі і підборіддя. А шапки вибираю з вовни, щоб не обтягували голову і краще зберігали тепло.

Багатошаровість. Може виглядати так: термо лонгслив, сорочка, худі/светр. Або: футболка, сорочка, жакет", - порадила Ганна.