Тепло та красиво: стиліст назвала найбільш актуальні речі зими 2021

Українська стилістка Ганна Пономаренко нікого не відмовляє утеплятися в морози: навпаки, вона розповіла, як зробити це стильно та зі смаком.
Поради по красивому "утепленню" вона дала у своєму акаунті Instagram.
Ганна показала на своєму власному прикладі, як одягати взимку 2021.
"Враховуючи погодні умови, розповім вам про свої лайфхаки збереження тепла і стилю в морозні дні. Я терпіти не можу, коли мені холодно, тому одягаю на себе максимум шарів і утепляюсь, де можу.
1. Взимку я завжди ходжу в черевиках на товстій підошві з утепленими устілками. Устілки точно можна купити де завгодно. Найкращі були з вовни, зі спеціальною підошвою, що утримує тепло, ортопедичні;
Ганна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)
4. Шарф і шапку. Я намотую перший до середини чола, щоб заховати плечі і підборіддя. А шапки вибираю з вовни, щоб не обтягували голову і краще зберігали тепло.
Багатошаровість. Може виглядати так: термо лонгслив, сорочка, худі/светр. Або: футболка, сорочка, жакет", - порадила Ганна.
Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвал найбільш стильні деталі образу зими-2021: моносерьга і в'язаний чокер.