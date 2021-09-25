Утепляемся стильно: самые модные головные уборы этой осени и зимы

Шапки-бини

Популярны уже не первый сезон, моя самая любимая модель





Балаклавы

Канье Уэста нам с вами не переплюнуть





Косынки

Популярны уже второй сезон. Особенно хороши, когда жалко портить причёску





Береты

Маленькая деталь, но обладает своей магией - вуаля! и мы по ощущениям в Париже, и закрытые границы не помеха





Бейсболки

Если вам еще не надоели (мне лично уже очень), то осенью можно помодничать. Берегите уши!



Головные уборы из искусственного меха

Тренд на эко с каждым годом набирает обороты, этот сезон не исключение





Шапки-ушанки

Очень функционально, тепло и уютно.



Иллюстративное фото (instagram.com/katherine_mva)

Помним: шапка - венец образа, не пренебрегаем этой важной деталью!