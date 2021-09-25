Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Шапки-біні

Популярні вже не перший сезон, моя найулюбленіша модель





Балаклави

Каньє Уеста нам з вами не переплюнути





Косинка

Популярні вже другий сезон. Особливо гарні, коли шкода псувати зачіску





Берети

Маленька деталь, але володіє своєю магією - вуаля! і ми по відчуттях в Парижі, і закриті кордони не перешкода





Бейсболки

Якщо вам ще не набридли (мені особисто вже дуже), то восени можна помодничати. Бережіть вуха!



Головні убори зі штучного хутра

Тренд на ЕКО з кожним роком набирає обертів, цей сезон не виняток





Шапки-вушанки

Дуже функціонально, тепло і затишно.



Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)

Пам'ятаємо: шапка - вінець образу, не нехтуємо цією важливою деталлю!