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Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Автор: Марина Настевич

Осінь вже вступила в свої права, і тема теплих аксесуарів для голови стає актуальною, як ніколи. Модний гардероб холодного сезону неможливо уявити без головних уборів. Яким же варто віддати перевагу?

Стиліст Катерина Матвєєва розповіла в Instagram, які головні убори будуть в тренді восени-взимку 2021/2022.

Шапки-біні

Популярні вже не перший сезон, моя найулюбленіша модель



Балаклави

Каньє Уеста нам з вами не переплюнути



Косинка

Популярні вже другий сезон. Особливо гарні, коли шкода псувати зачіску



Берети

Маленька деталь, але володіє своєю магією - вуаля! і ми по відчуттях в Парижі, і закриті кордони не перешкода



Бейсболки

Якщо вам ще не набридли (мені особисто вже дуже), то восени можна помодничати. Бережіть вуха!

Головні убори зі штучного хутра

Тренд на ЕКО з кожним роком набирає обертів, цей сезон не виняток



Шапки-вушанки

Дуже функціонально, тепло і затишно.


Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)

Пам'ятаємо: шапка - вінець образу, не нехтуємо цією важливою деталлю!

Нагадаємо, раніше стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі восени 2021.

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