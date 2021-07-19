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Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

Автор: Марина Настевич

Казалось бы, хорошо летом - надела платье и выглядишь стильно! Но есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы лук был уместным и актуальным.

Стилист Динара Ниагара перечислила в Instagram частые ошибки в летних образах, которые совершают девушки.

1. Черная сумка делает грубее образ в светлых тонах. Лучше выбрать коричневую, бежевую или другую светлую в тон. Или если хочется именно черную добавить еще черного в образ



2. То же касается обуви. Черная обувь и светлый лук - я вижу это сплошь и рядом. И ладно еще, если у девушки темные волосы, но на светленьких черная обувь будет смотреться очень резко. Хочешь черную обувь - добавь черную/темную одежду.



3. Сочетание разных оттенков белого приведёт к тому, что какая-то вещь в образе будет казаться грязной, застиранной. Выбирай белый тон-в-тон.



4. Шорты и туфли на каблуке смотрятся нелепо. Лучше всего носить шорты с летней обувью на плоском ходу или кроссовками, кедами.



5. Белое белье под белой одеждой будет очень заметно! Выбирай телесное.



6. Солнцезащитные очки должны тебя украшать и гармонировать с чертами лица и твоей масштабностью. Они не должны спорить с твоими линиями бровей, носа и губ.



7. Плетеная сумка ассоциируется со знойным летним днем и пляжем и потому она будет странно смотреться с теплой одеждой.



8. Юбки и платья макси в пол уместны на пляже, для города выбирай максимум до щиколотки.

Иллюстративное фото (instagram.com/dinara.niagara)

Напомним, ранее стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви.

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