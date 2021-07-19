Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

1. Черная сумка делает грубее образ в светлых тонах. Лучше выбрать коричневую, бежевую или другую светлую в тон. Или если хочется именно черную добавить еще черного в образ





2. То же касается обуви. Черная обувь и светлый лук - я вижу это сплошь и рядом. И ладно еще, если у девушки темные волосы, но на светленьких черная обувь будет смотреться очень резко. Хочешь черную обувь - добавь черную/темную одежду.





3. Сочетание разных оттенков белого приведёт к тому, что какая-то вещь в образе будет казаться грязной, застиранной. Выбирай белый тон-в-тон.





4. Шорты и туфли на каблуке смотрятся нелепо. Лучше всего носить шорты с летней обувью на плоском ходу или кроссовками, кедами.





5. Белое белье под белой одеждой будет очень заметно! Выбирай телесное.





6. Солнцезащитные очки должны тебя украшать и гармонировать с чертами лица и твоей масштабностью. Они не должны спорить с твоими линиями бровей, носа и губ.





7. Плетеная сумка ассоциируется со знойным летним днем и пляжем и потому она будет странно смотреться с теплой одеждой.





8. Юбки и платья макси в пол уместны на пляже, для города выбирай максимум до щиколотки.

Иллюстративное фото (instagram.com/dinara.niagara)