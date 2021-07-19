RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

Автор: Марина Настевич

Здавалося б, добре влітку - одягла сукню і виглядаєш стильно! Але є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб лук був доречним і актуальним.

Стиліст Дінара Ніагара перерахувала в Instagram часті помилки в літніх образах, які роблять дівчата.

1. Чорна сумка робить грубіше образ в світлих тонах. Краще вибрати коричневу, бежеву або іншу світлу в тон. Або якщо хочеться саме чорну додати ще чорного в образ



2. Те ж стосується взуття. Чорне взуття і світлий лук - я бачу це часто-густо. І добре ще, якщо у дівчини темне волосся, але на світленьких чорне взуття буде виглядати дуже різко. Хочеш чорне взуття - додай чорний/темний одяг.



3. Поєднання різних відтінків білого призведе до того, що якась річ в образі буде здаватися брудною, запраною. Вибирай білий тон-в-тон.



4. Шорти і туфлі на підборах виглядають безглуздо. Найкраще носити шорти з літнім взуттям на плоскому ходу або кросівками, кедами.



5. Біла білизна під білим одягом буде дуже помітна! Вибирай тілесну.



6. Сонцезахисні окуляри повинні тебе прикрашати і гармоніювати з рисами обличчя і твоєю масштабністю. Вони не повинні сперечатися з твоїми лініями брів, носа і губ.



7. Плетена сумка асоціюється зі спекотним літнім днем і пляжем і тому вона буде дивно виглядати з теплим одягом.



8. Спідниці та сукні максі в підлогу доречні на пляжі, для міста вибирай максимум до щиколотки.

Ілюстративне фото (instagram.com/dinara.niagara)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття.

Читайте LITE в Google News
модастилист