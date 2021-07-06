Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021

Лето - жаркая пора, но на это время обычно планируется маса торжеств: свадьбы, юбилеи, выпускные и другие важные события. Согласитесь, мало желающих веселиться на морозе!

Поэтому-то все и ждут лета, чтобы выгулять вечерние платья, шпильки и смокинги. А еще, конечно, сделать миллион фотографий на фоне озера, заката, набережной и парка. В самых эффектных, смелых и / или элегантных нарядах, конечно же!

Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие наряды стоит выбрать для торжественного выхода, чтобы все фотографы "были ваши".