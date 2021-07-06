Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021

Літо - спекотна пора, але на цей час зазвичай планується маса урочистостей: весілля, ювілеї, випускні та інші важливі події. Погодьтеся, мало бажаючих веселитися на морозі!

Тому-то всі і чекають літа, щоб вигуляти вечірні сукні, шпильки і смокінги. А ще, звичайно, зробити мільйон фотографій на тлі озера, заходу, набережної і парку. У найефектніших, сміливих і / або елегантних нарядах, звичайно ж!

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які наряди варто обирати для урочистого виходу, щоб всі фотографи "були ваші".