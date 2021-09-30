UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В велосипедках и топе: 46-летняя Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировок

Автор: RBC.UA

Ева Лонгория обожает активный образ жизни. 46-летняя знаменитость не упускает возможности потренироваться в спортзале, попрыгать на батуте или отправиться на пилатес. И результаты не заставляют себя ждать.

Несколько часов назад активная мамочка показала новое фото с сыном, но все поклонники также не могли отвести глаз от ее точеной фигуры.

Ева идет за руку с сыном Санти, которому в этом году исполнилось 3 года, к самолету. По всей видимости, семья выбралась в путешествие. Звездная мама одета в черные велосипедки и топ, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру. Дополнили наряд черная бейсболка и кроссовки. Выглядит знаменитость отлично, чем тут же привлекла внимание фанатов. Упругие ягодицы, тонкая талия, стройные ноги - все это невероятно впечатлило ее фолловеров. Они отметили, что Ева - их лучший мотиватор.

Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Санти Лонгория одела в черный трикотажный костюмчик и белые кроссовки. Также малыш прихватил с собой вместительный рюкзак.

"Я поеду с тобой куда угодно", - написала Ева под снимком, умилив фанатов.

Ранее мы писали, что Ева Лонгория показала, как носить брюки-палаццо.

Читайте LITE в Google News
Ева ЛонгорияШоу-бизнесМодные тренды