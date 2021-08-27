ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 10:03
Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021 Какой жакет выбрать на осень? Яркий и комфортный! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Жакет на осень 2021 подходит под описание "актуально почти все". Но современный крой жакета, все же, отличается от жакета, который был в тренде 10-15 лет назад.

Отличительная особенность актуальных жакетов - это длина, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Длина жакета осенью 2021 стремится к вертикальным удлиненным формам или, наоборот, в тренде будут укороченные модели и кроп.

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Оригинальность тоже в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Какой крой жакета выбрать:

  • однобортные
  • двубортные
  • прямые, с полуприлеганием и приталенные
  • укороченные и кроп
  • удлиненные
  • асимметрия
  • акцентные плечи
  • оригинальный крой с деталями

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Визуально похудеть: 9 лайфхаков от стилиста, как выглядеть на пару размеров меньше

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Крой жакета может быть самым разнообразным (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Какую фактуру жакета выбрать

  • костюмная ткань
  • твид
  • твид в стиле Chanel
  • кожа
  • вельвет
  • велюр и бархат как "нарядные" фактуры

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Фактура жакета: твид, кожа, вельвет (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Какие цвета и принты выбрать

  • клетка
  • цветная клетка
  • лапка
  • ахроматы: серые, черные, белые
  • палитра бежево-песочных и коричневых
  • яркие цвета

Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Яркие цвета и клетка (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист рассказала, как одеться осенью 2021 в духе иконы стиля Виктории Бекхэм.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Приготовьте зонты и куртки: какие области накроет похолоданием и ливнями
Приготовьте зонты и куртки: какие области накроет похолоданием и ливнями