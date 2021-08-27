Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021
Жакет на осень 2021 подходит под описание "актуально почти все". Но современный крой жакета, все же, отличается от жакета, который был в тренде 10-15 лет назад.
Отличительная особенность актуальных жакетов - это длина, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.
Длина жакета осенью 2021 стремится к вертикальным удлиненным формам или, наоборот, в тренде будут укороченные модели и кроп.
Оригинальность тоже в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Какой крой жакета выбрать:
- однобортные
- двубортные
- прямые, с полуприлеганием и приталенные
- укороченные и кроп
- удлиненные
- асимметрия
- акцентные плечи
- оригинальный крой с деталями
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Крой жакета может быть самым разнообразным (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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Какую фактуру жакета выбрать
- костюмная ткань
- твид
- твид в стиле Chanel
- кожа
- вельвет
- велюр и бархат как "нарядные" фактуры
Фактура жакета: твид, кожа, вельвет (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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Какие цвета и принты выбрать
- клетка
- цветная клетка
- лапка
- ахроматы: серые, черные, белые
- палитра бежево-песочных и коричневых
- яркие цвета
Яркие цвета и клетка (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист рассказала, как одеться осенью 2021 в духе иконы стиля Виктории Бекхэм.