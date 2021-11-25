Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

Актуальные юбки для холодного сезона 2021-2022 должны быть не только красивыми, а еще и комфортными и теплыми.⠀
Традиционно, в осенне-зимний период, мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому в ходу будут 2-3 силуэта - прямой и трапецевидный, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.
Фактуры / текстуры / ткани:
Трикотажные юбки стали прямыми и трапецевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка.
Какую юбку купить на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как нарядиться на Новый год, год Тигра.