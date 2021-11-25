Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими.⠀
Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.
Фактури / текстури / тканини:
Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.
Яку спідницю купити на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, як вбратися на Новий рік, рік Тигра.