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Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими.⠀

Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Трикотажна спідниця (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Фактури / текстури / тканини:

  • Костюмні тканини
  • Твід
  • Джинса
  • Вельвет
  • Шкіра / екошкіра і замша
  • Трикотаж
  • Спідниці зі шкіри / еко-шкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе.

Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.

Яку спідницю обрати на зиму 2021-2022

  • Шкіряні спідниці

  • Трикотажні спідниці

  • Спідниці в складку

  • Джинсові спідниці

  • Прямі спідниці

  • Міні-спідниці

  • Спідниця-трапеція

  • Спідниця-плісе

Яку спідницю купити на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, як вбратися на Новий рік, рік Тигра.

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