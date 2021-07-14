Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Для этого берем старую майку, футболку, ножницы - и вперед, отрезаем на нужную нам длину. Также смело можно носить верх от купальника в качестве топа, это сейчас очень актуально!

Совет для самых смелых: завяжите кардиган спереди на узел - так выйдет ультракороткий топ. Или вообще возьмите платок и повяжите его, как топ.

Образы с ультрамодными топами для вдохновения

Топ под пиджак

Топ под юбку, обратите внимание на топ - имитацию, что на грудь просто завязали платок или шарф. На самом деле стилист советует так и сделать, если под рукой есть шелковый или котоновый платок или шарфик.

Топ с шортами и короткими юбками - откровенный вариант для прогулки с друзьями или походов на пляж.

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Топ с джинсами и велосипедками, сверху - пиджак-оверсайз, трендовый образ лета 2021 готов!

Топ можно сделать своими руками, а можно купить (фото: instagram.com/infashionyou)