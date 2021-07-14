Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Для цього беремо стару майку, футболку, ножиці - і вперед, відрізаємо на потрібну нам довжину. Також сміливо можна носити верх від купальника в якості топа, це зараз дуже актуально!

А ось порада для найсміливіших: зав'яжіть кардиган спереду на вузол - так вийде ультракороткий топ. Або взагалі візьміть хустку і пов'яжіть його, як топ.

Образи з ультрамодними топами для натхнення

Топ під піджак

Топ під спідницю, зверніть увагу на топ - імітацію, що на груди просто зав'язали хустку або шарф. Насправді стиліст радить так і зробити, якщо під рукою є шовковий або котоновий хустка чи шарф.

Топ з шортами і короткими спідницями - відвертий варіант для прогулянки з друзями або походів на пляж.

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Топ з джинсами і велосипедками, зверху - піджак-оверсайз, трендовий образ літа 2021 готовий!

Топ можна зробити своїми руками, а можна купити (фото: instagram.com/infashionyou)