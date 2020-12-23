Вес красоте не помеха: Эшли Грэм демонстрирует роскошное тело в 7 пикантных образах

Эшли Грэм не перестает повторять: женщины крупной комплекции не должны отказываться от соблазнительных образов. В этот раз мысль популярной модели plus size поддержал известный глянцевый журнал Vogue. Для его американской версии был снят ролик, где Эшли показала сразу семь стильных и провокационных нарядов для пышнотелых красоток.

7 смелых нарядов для молодых мам (видео: instagram.com/ashleygraham)

"Я не одеваюсь "под свой тип телосложения", я ношу то, что хочу, когда хочу это носить!.. Загляните в мой шкаф с Vogue", - написала Эшли под зажигательным видео. "Подход Эшли Грэм к одеванию после родов был личным и практичным, но также и стильным. Как она объяснила, "после рождения ребенка и размышлений о своем теле может возникнуть множество проблем". Неделя образов Грэм бросает вызов любым традиционным или предполагаемым представлениям о том, как определяется "стиль новой мамы", - дополнили ее представители глянца.

Эшли обожает откровенные наряды (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли выбрала наряды все как один соблазнительные. Первый - черный комбинезон из латекса с экстремальным декольте и вырезами, облегающий, словно вторая кожа. Второй, с первого взгляда скромный, составили классические брюки и прозрачный зеленый гольф, сверху на которые модель накинула кожаный плащ. В третьем луке модель надела черные брюки, а также черный бюстгальтер, которые сочетала с серой объемной кофтой. Еще один получится практичным: Грэм надела зеленые брюки и трикотажную кофточку. Пятый - в спортивном стиле - также не обошелся без соблазнительных разрезов и оголенного тела. Изюминкой шестого стали ультракороткие шорты. А последнего - длинная шуба из эко-меха.

Напомним, ранее Эшли показала горячий образ в таком же силе.