Чтобы вещь не превратилась в тряпку: простые советы от стилиста, как не испортить любимую одежду

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные ошибки при составлении гардероба. Они скорее укажут на отсутсвие вкуса, чем на умение выделиться из толпы. В топ вошли колготки с неуместным принтом, подделки мировых брендов с рынка и много другое.

Полный список "запрещенок" от знаменитого дизайнера ищите здесь.

А вот стилист Анна Пономаренко рассказала, в свою очередь, как испортить любимую вещь. Она дала много вредных советов, как сделать из любимой, новой и любой вещи бесполезную тряпку.

Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Как нельзя обращаться с вещью

- Стирать при 60 градусах и отжимать на 1400 оборотах. В таких условиях шерсть и деним сядут, хлопок растянется, цветные вещи полиняют, а белые посереют.

- Стирать жакет, любой. Это эффективный способ распрощаться с ним, не важно, это Mango или Versace.

- Добавлять в стирку слишком много порошка, чтобы получилась белесая хрустящая корочка и сохранился запах, а также появилось раздражение на коже.

- Думать, что химчистки придумали трусы. Зачем носить туда вещи, если дома стиралка?

- Гладить вещь на максималках. Хороший способ уменьшить вещи на пол размера-размер, приблизить ее распад или оставить пятно на ткани.

- Пересушивать вещь на сушке или на балконе. Так волокна ткани будут максимально подвержены разрушению, а ткань - мелким дырочкам.

- Не читать бирку по уходу за вещами, инструкцию к стиралке и порошку. Зачем? А то можно правильно ухаживать за вещью и она задержится в вашем шкафу, избавляя от необходимости все время покупать новое.

Анна напомнила: если мы будем внимательнее относиться к вещам, которые выбираем, то мы сможем стать более осознанными в своем потреблении и изменить покупательские привычки в экологичную сторону.

Напомним, раньше Анна рассказала, как при холодных украинских зимах оставаться эффектной: 5 способов сделать зимний образ нескучным.