Щоб річ не перетворилася на ганчірку: прості поради від стиліста, як не зіпсувати улюблений одяг

Український дизайнер Андре Тан назвав головні помилки при складанні гардероба. Вони швидше вкажуть на відсутність смаку, ніж на уміння виділитися з натовпу. В топ увійшли колготки з недоречним принтом, підробки світових брендів з ринку і багато іншого.

Повний список "запрещенок" від знаменитого дизайнера шукайте тут.

А ось стиліст Анна Пономаренко розповіла, у свою чергу, як зіпсувати улюблену річ. Вона дала багато шкідливих порад, як зробити з улюбленої, нової і будь-якої речі непотрібну ганчірку.

Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Як не можна поводитися з річчю

- Прати при 60 градусах і віджимати на 1400 обертах. В таких умовах шерсть і денім сядуть, бавовна розтягнеться, кольорові речі полиняють, а білі посіріють.

- Прати жакет, будь-який. Це ефективний спосіб розпрощатися з ним, не важливо, це Mango або Versace.

- Додавати у прання занадто багато порошку, щоб вийшла біляста хрустка кірочка і зберігся запах, а також з'явилося подразнення на шкірі.

- Думати, що хімчистки придумали боягузи. Навіщо носити туди речі, якщо вдома є пралка?

- Гладити річ на максималках. Хороший спосіб зменшити одяг на цілий розмір, наблизити його розпад або залишити пляму на тканині.

- Пересушувати річ на сушці або на балконі. Так волокна тканини будуть максимально піддані руйнуванню, а тканина візьметься дрібними дирочками.

- Не читати бірку по догляду за речами, інструкції до пральної та порошку. Навіщо? А то можна правильно доглядати за річчю і вона затримається у вашій шафі, позбавляючи від необхідності весь час купувати нове.

Анна нагадала: якщо ми будемо уважніше ставитися до речей, які вибираємо, то ми зможемо стати більш свідомими у своєму споживанні і змінити купівельні звички в екологічну сторону.

Нагадаємо, раніше Анна розповіла, як в умовах холодних українських зим залишатися ефектною: 5 способів зробити зимовий образ не нудним.