Виктория Бекхэм показала идеальное платье на вечер в самом актуальном оттенке зимы

Дизайнер и экс-участница Spice Girls регулярно примеряет наряды своего бренда. В этот раз она выбрала платье из коллекции Resort 2022.

Виктория Бекхэм в праздничном образе (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

Свой праздничный образ звезда расписала в мельчайших деталях. Помимо макияжа со своими любимыми smoky и прически с легкой завивкой, она показала, какой наряд считает самым удачным и комфортным для вечеринки.

Виктория выбрала для съемки закрытое платье макси зеленого цвета с принтом в виде цепей из блестящей ткани. С длинными рукавами, воротом и пышной юбкой, оно стало подтверждением, что "глухие" платья на пике популярности.