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Вікторія Бекхем показала ідеальне плаття на вечір в найактуальнішому відтінку зими

Автор: Ольга Турчанікова

Вікторія Бекхем завжди виглядає бездоганно, незалежно від того, що на ній одягнуто: брючний костюм або жіночне плаття.

Останній варіант, який стане натхненням напередодні новорічних вечірок, вона продемонструвала на сторінці свого б'юті-бренду Victoria Beckham Beauty.

Дизайнер і екс-учасниця Spice Girls регулярно приміряє вбрання свого бренду. Цього разу вона обрала сукню з колекції Resort 2022.

Вікторія Бекхем у святковому образі (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

Святковий образ зірка розписала в найдрібніших деталях. Крім макіяжу зі своїми улюбленими smoky і зачіски з легкою завивкою, вона показала, яке вбрання вважає найвдалішим і найбільш комфортним для вечірки.

Вікторія вибрала для зйомки закриту сукню максі зеленого кольору з принтом у вигляді ланцюгів з блискучої тканини. З довгими рукавами, коміром і пишною спідницею, вона стало підтвердженням, що" глухі " сукні на піку популярності.

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Виктория БекхэмМодні тренди