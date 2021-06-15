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Внимание, это не модно: стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Сезон босоножек и открытой обуви уже наступил! Если вы до сих пор не купили свою летнюю пару, то стилист советует не спешить с выбором, пока не изучите мелкие детали. Именно они выдадут, что модель - уже не в тренде.

В своем Instagram Лена Стайл показала, какие босоножки можно покупать со спокойной душой, а от покупок каких лучше отказаться.

Какие детали в босоножках выдают, что они уже не в тренде

  • Платформа. Во-первых, это устарело и осталось в моде 2000-х. Во-вторых, это выглядит вульгарно, особенно - если еще и одежда плохо выбрана.
  • Маленькая тонкая шпилька до 5 см. Расширяет икры, даже у самых худеньких девушек.
  • Огромное количество застежек, завязок. Неаккуратно выглядит, "чем больше, тем лучше" не работает.
  • Декор. Старит и портит образ. Думаю, тут не стоит пояснять.

Какие босоножки купить на лето

Для примера стилист показала коллажи, на которые можно ориентироваться при выборе обуви в магазине. Как видите, разница очевидна: под крестиком все выглядит несуразно, под галочкой - аккуратно.

Для плюс-сайз и не только: стилист показала, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее

Какие босоножки выбрать на лето (фото: instagram.com/lenab.style)

Раньше стилист писала, как одеваться мужчинам этим летом, чтобы выглядеть актуально.

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