Внимание, это не модно: стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето 2021

Какие детали в босоножках выдают, что они уже не в тренде

Платформа. Во-первых, это устарело и осталось в моде 2000-х. Во-вторых, это выглядит вульгарно, особенно - если еще и одежда плохо выбрана.

Во-первых, это устарело и осталось в моде 2000-х. Во-вторых, это выглядит вульгарно, особенно - если еще и одежда плохо выбрана. Маленькая тонкая шпилька до 5 см. Расширяет икры, даже у самых худеньких девушек.

Расширяет икры, даже у самых худеньких девушек. Огромное количество застежек, завязок. Неаккуратно выглядит, "чем больше, тем лучше" не работает.

Неаккуратно выглядит, "чем больше, тем лучше" не работает. Декор. Старит и портит образ. Думаю, тут не стоит пояснять.

Какие босоножки купить на лето

Для примера стилист показала коллажи, на которые можно ориентироваться при выборе обуви в магазине. Как видите, разница очевидна: под крестиком все выглядит несуразно, под галочкой - аккуратно.

Для плюс-сайз и не только: стилист показала, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее

Какие босоножки выбрать на лето (фото: instagram.com/lenab.style)