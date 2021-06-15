Внимание, это не модно: стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето 2021

Сезон босоножек и открытой обуви уже наступил! Если вы до сих пор не купили свою летнюю пару, то стилист советует не спешить с выбором, пока не изучите мелкие детали. Именно они выдадут, что модель - уже не в тренде.
В своем Instagram Лена Стайл показала, какие босоножки можно покупать со спокойной душой, а от покупок каких лучше отказаться.
Какие детали в босоножках выдают, что они уже не в тренде
Для примера стилист показала коллажи, на которые можно ориентироваться при выборе обуви в магазине. Как видите, разница очевидна: под крестиком все выглядит несуразно, под галочкой - аккуратно.
Для плюс-сайз и не только: стилист показала, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее
Какие босоножки выбрать на лето (фото: instagram.com/lenab.style)
Раньше стилист писала, как одеваться мужчинам этим летом, чтобы выглядеть актуально.