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Увага, це не модно: стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Сезон босоніжок і відкритого взуття вже настав! Якщо ви до сих пір не купили свою літню пару, то стиліст радить не поспішати з вибором, поки не вивчите дрібні деталі. Саме вони видадуть, що модель - вже не в тренді.

У своєму Instagram Олена Стайл показала, які босоніжки можна купувати зі спокійною душею, а від покупок яких краще відмовитися.

Які деталі в босоніжках видають, що вони вже не в тренді

  • Платформа. По-перше, це застаріло і залишилося в моді 2000-х. По-друге, це виглядає вульгарно, особливо - якщо ще й одяг погано підібраний.
  • Маленька тонка шпилька до 5 см. Розширює ікри, навіть у самих худеньких дівчат.
  • Величезна кількість застібок, зав'язок. Неакуратно виглядає, "чим більше, тим краще" не працює.
  • Декор. Старить і псує образ. Думаю, тут не варто пояснювати.

Які босоніжки купити на літо

Для прикладу стиліст показала колажі, на які можна орієнтуватися при виборі взуття в магазині. Як бачите, різниця очевидна: під хрестиком все виглядає безглуздо, під галочкою - акуратно.

Для плюс-сайз і не тільки: стиліст показала, як одягатися, щоб виглядати стрункіше

Які босоніжки вибрати на літо (фото: instagram.com/lenab.style)

Раніше стиліст писала, як одягатися чоловікам цього літа, щоб виглядати актуально.

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