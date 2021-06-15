Увага, це не модно: стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо 2021

Сезон босоніжок і відкритого взуття вже настав! Якщо ви до сих пір не купили свою літню пару, то стиліст радить не поспішати з вибором, поки не вивчите дрібні деталі. Саме вони видадуть, що модель - вже не в тренді.
У своєму Instagram Олена Стайл показала, які босоніжки можна купувати зі спокійною душею, а від покупок яких краще відмовитися.
Які деталі в босоніжках видають, що вони вже не в тренді
Для прикладу стиліст показала колажі, на які можна орієнтуватися при виборі взуття в магазині. Як бачите, різниця очевидна: під хрестиком все виглядає безглуздо, під галочкою - акуратно.
Для плюс-сайз і не тільки: стиліст показала, як одягатися, щоб виглядати стрункіше
Які босоніжки вибрати на літо (фото: instagram.com/lenab.style)
Раніше стиліст писала, як одягатися чоловікам цього літа, щоб виглядати актуально.