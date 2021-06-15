Увага, це не модно: стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо 2021

Які деталі в босоніжках видають, що вони вже не в тренді

Платформа. По-перше, це застаріло і залишилося в моді 2000-х. По-друге, це виглядає вульгарно, особливо - якщо ще й одяг погано підібраний.

По-перше, це застаріло і залишилося в моді 2000-х. По-друге, це виглядає вульгарно, особливо - якщо ще й одяг погано підібраний. Маленька тонка шпилька до 5 см. Розширює ікри, навіть у самих худеньких дівчат.

Розширює ікри, навіть у самих худеньких дівчат. Величезна кількість застібок, зав'язок. Неакуратно виглядає, "чим більше, тим краще" не працює.

Неакуратно виглядає, "чим більше, тим краще" не працює. Декор. Старить і псує образ. Думаю, тут не варто пояснювати.

Які босоніжки купити на літо

Для прикладу стиліст показала колажі, на які можна орієнтуватися при виборі взуття в магазині. Як бачите, різниця очевидна: під хрестиком все виглядає безглуздо, під галочкою - акуратно.

Для плюс-сайз і не тільки: стиліст показала, як одягатися, щоб виглядати стрункіше

Які босоніжки вибрати на літо (фото: instagram.com/lenab.style)