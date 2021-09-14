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Возвращение скинни и легинсов: стилист показала самые модные джинсы осень-зима 2021-22

Автор: Татьяна Турчаникова

Любители узких джинсов и легинсов, а также низкой посадки, радуйтесь, такие модели снова в тренде! Клеш этой осенью тоже не сдает позиции, также будет актуальной аккуратная "дранина".

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.

Джинсы с низкой посадкой вернулись (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Самые модные модели джинсов 2021-2022

Широкие джинсы: это могут быть прямые, багги, клешенные от бедра, мешковатый крой.

Низкая посадка. На сегодня низкая посадка на прямых или широких джинсах, и она может быть не экстранизкой, а просто чуть заниженной.

Скинни - долгожданное возвращение.

Стилизуем на разнице объемов. А если есть что показать, добавляем смелые укороченные кардиганы, боди и создаем аутфит по фигуре.

Клеш от колена.

Легкий клеш от колена, привет из 70-х. Расклешенные джинсы от колена могут убавлять в длине ног, поэтому я рекомендую для них каблук.

Джинсы с разрезами.

Вроде полноценные джинсы, но с интересной деталью.

Джинсовые легинсы.

Привет из 80-х. Вдохновение для стилизаций ищите у Isabel Marant.

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Как подобрать джинси по типу фигуры: база

  • Прямые джинсы: отличная базовая модель на все времена для прямоугольных фигур.
  • Mom fit - еще одна универсальная базовая модель подходит и прямым бедрам (слим мам фит) и фигуристым.
  • Слоучи - могут быть базой для тех, у кого есть.
  • Обратите внимание как выглядит рванина на джинсах, она аккуратная.

Какие джинсы купить на осень и зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше Андре Тан показал самую модную обувь на осень 2021.

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Роузи Хантингтон-Уайтли