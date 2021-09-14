Возвращение скинни и легинсов: стилист показала самые модные джинсы осень-зима 2021-22

Любители узких джинсов и легинсов, а также низкой посадки, радуйтесь, такие модели снова в тренде! Клеш этой осенью тоже не сдает позиции, также будет актуальной аккуратная "дранина".
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.
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Широкие джинсы: это могут быть прямые, багги, клешенные от бедра, мешковатый крой.
Низкая посадка. На сегодня низкая посадка на прямых или широких джинсах, и она может быть не экстранизкой, а просто чуть заниженной.
Скинни - долгожданное возвращение.
Стилизуем на разнице объемов. А если есть что показать, добавляем смелые укороченные кардиганы, боди и создаем аутфит по фигуре.
Клеш от колена.
Легкий клеш от колена, привет из 70-х. Расклешенные джинсы от колена могут убавлять в длине ног, поэтому я рекомендую для них каблук.
Джинсы с разрезами.
Вроде полноценные джинсы, но с интересной деталью.
Джинсовые легинсы.
Привет из 80-х. Вдохновение для стилизаций ищите у Isabel Marant.
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