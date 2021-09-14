Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Любителі вузьких джинсів і легінсів, а також низької посадки, радійте, такі моделі знову в тренді! Кльош цієї осені теж не здає позиції, а ще буде актуальною акуратна "дранина".
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Соня Горчакова.
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Широкі джинси: це можуть бути прямі, баггі, кльошені від стегна, мішкуватий крій.
Низька посадка. На сьогодні низька посадка на прямих або широких джинсах, і вона може бути не дуже низькою, а просто трохи заниженною.
Скінні - довгоочікуване повернення.
Стилізуємо на різниці обсягів. А якщо є що показати, додаємо сміливі укорочені кардигани, боді і створюємо аутфіт по фігурі.
Кльош від коліна.
Легкий кльош від коліна, привіт з 70-х. Розкльошені джинси від коліна можуть "зменшувати" довжиніу ніг, тому я рекомендую для них каблук.
Джинси з розрізами.
Начебто повноцінні джинси, але з цікавою деталлю.
Джинсові легінси.
Привіт з 80-х. натхнення для стилізацій шукайте у Isabel Marant.
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